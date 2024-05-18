Умер актер из фильма «Тутси» Дэбни Коулмен
Американский актер Дэбни Коулмен умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на дочь артиста.
«Коулмен умер в четверг у себя дома в Санта-Монике», — отмечает агентство.
Коулмен родился в 1932 году в техасском Остине. Будущий актер учился в военном институте Вирджинии, изучал право в Техасском университете, в 1960-х годах начал сниматься в кино. Коулмен известен по фильмам «С девяти до пяти», «Тутси», «Военные игры», сериалам «Коломбо», «Буффало Билл», «Защитник». В 2014 году артист стал обладателем звезды на Голливудской Аллее Славы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru