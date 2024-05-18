В Бурятии загорелся мусорный полигон

Возгорание произошло на мусорном полигоне в Бурятии. Об этом сообщило управление МЧС по региону.

Депутат напомнил, что сжигание мусора на даче грозит штрафом до 15 тысяч рублей

«В Тарбагатайском районе горит мусорный полигон», — указали в ведомстве.

На месте работают пожарные подразделения. по данным МЧС, угрозы нет. Ситуацию контролирует администрация Тарбагатайского района.

Ранее пожар произошел на мусорном полигоне под Новосибирском, открытое горение ликвидировали на следующий день. Из-за ЧП левобережье Новосибирска накрыл смог.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МЧСМусорПожарБурятия

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