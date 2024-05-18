В Бурятии загорелся мусорный полигон
18 мая 202406:25
Возгорание произошло на мусорном полигоне в Бурятии. Об этом сообщило управление МЧС по региону.
«В Тарбагатайском районе горит мусорный полигон», — указали в ведомстве.
На месте работают пожарные подразделения. по данным МЧС, угрозы нет. Ситуацию контролирует администрация Тарбагатайского района.
Ранее пожар произошел на мусорном полигоне под Новосибирском, открытое горение ликвидировали на следующий день. Из-за ЧП левобережье Новосибирска накрыл смог.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru