В Минздраве раскрыли количество жалоб на нежелательные реакции от вакцин

Количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19 достаточно невелико, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

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По его словам, врачей, которые сообщают о побочных эффектах после иммунизации нужно стимулировать. Глаголев подчеркнул, что санкции по отношению к таким медикам недопустимы.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19. В частности, в них говорится о противопоказаниях по прививке препаратом «ЭпиВакКорона» при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, а также первичном иммунодефиците для онкобольных и аллергиков.

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ФОТО: sobyanin.ru
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