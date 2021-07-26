В Минздраве раскрыли количество жалоб на нежелательные реакции от вакцин
Количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19 достаточно невелико, заявил РИА Новости заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
По его словам, врачей, которые сообщают о побочных эффектах после иммунизации нужно стимулировать. Глаголев подчеркнул, что санкции по отношению к таким медикам недопустимы.
Ранее Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19. В частности, в них говорится о противопоказаниях по прививке препаратом «ЭпиВакКорона» при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, а также первичном иммунодефиците для онкобольных и аллергиков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru