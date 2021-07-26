В Минздраве раскрыли количество жалоб на нежелательные реакции от вакцин

По его словам, врачей, которые сообщают о побочных эффектах после иммунизации нужно стимулировать. Глаголев подчеркнул, что санкции по отношению к таким медикам недопустимы.

Ранее Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19. В частности, в них говорится о противопоказаниях по прививке препаратом «ЭпиВакКорона» при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, а также первичном иммунодефиците для онкобольных и аллергиков.

