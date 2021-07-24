Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19
Минздрав отредактировал временные рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19. Согласно новой редакции документа, "Спутник V" рекомендован для всех онкопациентов, которые завершили лечение вне зависимости от исходной стадии, а больных с запланированной операцией прививать возможно за две недели или ранее; "ЭпиВакКорона" (вакцина центра "Вектор") противопоказана при тяжелых формах аллергии, наличии злокачественных опухолей, первичном иммунодефиците; тем, кто перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание, прививаться советуют через 2-4 недели после выздоровления.
Пресс-служба ведомства заверила, что для пациентов на противоопухолевом лечении нет повышенного риска поствакцинальных реакций. Минздрав также уточнил, что вакцинация может проводиться у всех больных, длительно получающих курсы лечения — в том числе гормональную терапию —, но не имеющих признаков гематологической токсичности.
Тем временем в Минздраве Турции призвали вернуться к строгим антиковидным мерам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru