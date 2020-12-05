В Минздраве раскритиковали применение антибиотиков для профилактики коронавируса
Главный внештатный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев предупредил о недопустимости применять антибиотики для профилактики коронавирусной инфекции и призвал россиян покупать их только по рецепту врача. Об этом информирует РИА Новости.
«Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции», - напомнил Авдеев.
Такой подход к лечению связан с большим количеством побочных эффектов, которые есть у антибиотиков. И именно врач, назначая антибиотики или антимикробные препараты, учитывает их взаимодействие с другими лекарствами в схеме лечения.
В Минздраве также напомнили, что из-за бесконтрольного самостоятельного применения антибиотиков организм может оказаться устойчив к привычным лекарствам, и для лечения бактериальной инфекции врачу придется искать новые схемы лечения и препараты, сообщает пресс-служба Минздрава.
Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, почему нельзя однозначно утверждать, что коронавирус имеет природное происхождение.
«Моя гипотеза – человек сам виноват. Нарушили взаимоотношения с природой. Вторжение в природу, перенаселение, много причин. Мы не цари природы, мы часть природы, были и остались. Новые вирусы всегда нужно ждать. Почти каждый год регистрируется какая-нибудь эпидемия. Было три коронавируса, пандемия гриппа, Эбола, Зика. С помощью антибиотиков потеснили бактерии и дали волю вирусам. Это тоже большая проблема», - сказал собеседник НСН.
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