В Минздраве раскритиковали применение антибиотиков для профилактики коронавируса

«Если говорить про применение антибиотиков в качестве профилактики коронавирусной инфекции, то это категорически недопустимо. Антибиотики не действуют ни на какие вирусы, включая новый коронавирус. Их назначают только в случае развития бактериальных осложнений новой коронавирусной инфекции», - напомнил Авдеев.

Такой подход к лечению связан с большим количеством побочных эффектов, которые есть у антибиотиков. И именно врач, назначая антибиотики или антимикробные препараты, учитывает их взаимодействие с другими лекарствами в схеме лечения.

В Минздраве также напомнили, что из-за бесконтрольного самостоятельного применения антибиотиков организм может оказаться устойчив к привычным лекарствам, и для лечения бактериальной инфекции врачу придется искать новые схемы лечения и препараты, сообщает пресс-служба Минздрава.

Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, почему нельзя однозначно утверждать, что коронавирус имеет природное происхождение.

«Моя гипотеза – человек сам виноват. Нарушили взаимоотношения с природой. Вторжение в природу, перенаселение, много причин. Мы не цари природы, мы часть природы, были и остались. Новые вирусы всегда нужно ждать. Почти каждый год регистрируется какая-нибудь эпидемия. Было три коронавируса, пандемия гриппа, Эбола, Зика. С помощью антибиотиков потеснили бактерии и дали волю вирусам. Это тоже большая проблема», - сказал собеседник НСН.

