ВОЗ: Новая пандемия может возникнуть из-за антибиотиков

Неконтролируемый приём антибиотиков и противовирусных препаратов может стать причиной новой пандемии более серьёзной инфекции. Об этом рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью агентству ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, при неосторожном использовании медикаментов человечество может встретиться с пандемией устойчивых к ним микроорганизмов.

Вуйнович отметила, что антибиотики и противовирусные нельзя принимать без назначения врача. По её словам, бесконтрольный приём препаратов приведёт к потере эффективности лекарств, и люди не смогут лечить инфекции, сообщает Ura.ru.

Ранее Мелита Вуйнович заявила, что ждать окончания эпидемии COVID-19 в ближайшие месяцы не стоит, она закончится лишь после выработки достаточного уровня иммунитета у населения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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