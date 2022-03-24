Роспотребнадзор: доля «стелс-омикрона» в России растет

Доля штамма коронавируса «стелс-омикрон» в России растет, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

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По его словам, эта разновидность COVID-19 есть уже практически во всех субъектах страны. При этом отмечается, что резкого подъема заболеваемости не ожидается.

Это связано с тем, что большая доля россиян уже иммунизирована — с помощью вакцинации или перенесенной ранее болезни.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, необходимо носить маски и довести до конца разработку вакцины против «омикрона», потому что последующий вариант коронавируса вероятнее всего возникнет именно на его основе, заявил член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Омикрон-штаммКоронавирус
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