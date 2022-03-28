Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась

Эпидемия коронавируса в России еще не закончилась, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционному вирусу имени академика В.И. Покровского.

Переболевших COVID-19 предупредили о риске туберкулеза

«Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача.

Как отметила Попова, дальнейший рост заболеваемости наблюдается «каждый раз, когда где-то значимо для этой инфекции ослабляются меры».

Глава Роспотребнадзора указала, что для противодействия эпидемиологическому вызову необходимы три вещи: «первое — управление, второе — управление и третье — управление». Управлять эпидобстановкой в России позволил именно контроль, начиная с президента и заканчивая региональными властями, пишет Газета.ру.

Между тем за минувшие сутки в РФ выявили 21101 новый случай COVID-19, 1762 россиян госпитализировали, 335 пациентов скончались, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусАнна Попова
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