В Минздраве объявили о пандемии ожирения в РФ
В российском министерстве здравоохранения объявили о пандемии ожирения в стране. Соответствующее заявление сделал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, сообщает ОТР.
По словам Тутельяна, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением, пишет Ura.ru.
Тутельян также отметил, что у россиян наблюдается недостаток витаминов, минеральных веществ, микроэлементов. В качестве методов борьбы с ожирением Тутельян назвал просветительскую деятельность о питании, а также привлечение к физической активности.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что тенденция к увеличению числа людей с избытком веса наблюдается во всем мире.
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