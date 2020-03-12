В Минздраве объявили о пандемии ожирения в РФ

По словам Тутельяна, в РФ более половины населения старше 30 лет имеют избыточный вес, а еще 26% страдают ожирением, пишет Ura.ru.

Тутельян также отметил, что у россиян наблюдается недостаток витаминов, минеральных веществ, микроэлементов. В качестве методов борьбы с ожирением Тутельян назвал просветительскую деятельность о питании, а также привлечение к физической активности.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что тенденция к увеличению числа людей с избытком веса наблюдается во всем мире.

