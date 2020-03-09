Диетологи выявили отличия в рационах Путина, Трампа и Меркель

Эксперты сделали вывод, что российский президент находится в завидной форме, учитывая, что ему 67 лет. Отмечается, что по данным ВОЗ, уровень ожирения россиян составляет 25,7 процента.

У президента США, где 37,3 процента жителей страдают ожирением, также выявили проблемы с лишним весом. Это объясняется приверженностью Трампа к фастфуду. Дональд Трамп в свои 73 года поглощает гамбургеры и сэндвичи, жареные крылышки, картофель фри, пиццу, пьет кока-колу-лайт с кофеином и шоколадные коктейли, но не употребляет алкоголь.