Диетологи выявили отличия в рационах Путина, Трампа и Меркель
В Европейском медицинском институте ожирения сравнили рационы президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Выводы экспертов опубликовала El Confidencial.
Исследователи рассказали, что в обычное меню Владимира Путина входят постное мясо, яйца, рыба жирных и нежирных сортов, овощи, фрукты, крупы. Российский президент старается исключить из рациона продукты глубокой переработки. Плотный завтрак Путина обычно состоит из омлета или сырых перепелиных яиц, гречневой каши с алтайским медом. Глава России ужинает кисломолочными продуктами или пьет молоко.
Эксперты сделали вывод, что российский президент находится в завидной форме, учитывая, что ему 67 лет. Отмечается, что по данным ВОЗ, уровень ожирения россиян составляет 25,7 процента.
У президента США, где 37,3 процента жителей страдают ожирением, также выявили проблемы с лишним весом. Это объясняется приверженностью Трампа к фастфуду. Дональд Трамп в свои 73 года поглощает гамбургеры и сэндвичи, жареные крылышки, картофель фри, пиццу, пьет кока-колу-лайт с кофеином и шоколадные коктейли, но не употребляет алкоголь.
Канцлер Германии, где более чем у четверти населения фиксируется ожирение, питается в основном сосисками с соусом и пюре, сырным фондю. Ангела Меркель ужинает овощами, но употребляет пиво.
Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что тенденция к увеличению числа людей с избытком веса наблюдается во всем мире.
«Обусловлено это увеличением энергии, которую человек потребляет, она превышает расходную составляющую – магазины предлагают большое количество легкоупотреблямых продуктов, а люди ведут малоподвижный образ жизни», - сказала она.
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