В Минздраве назвали основную причину ранней смертности среди мужчин

Около 52% мужчин не доживают до 65 лет, рассказал агентству РИА Новости представитель Минздрава Олег Аполихин.

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При этом он отметил, что мужчины в возрасте от 40 до 65 лет умирают преимущественно на работе. Согласно статистике, такие смерти происходят в 74% случаев.

Апохилич заявил, что практически у всех мужчин в этом возрастном диапазоне есть так называемая «жирная» печень, которая стала таковой не из-за алкоголя или неправильной еды, а из-за хронического стресса.

Аэробная нагрузка способствует снятию стресса, она крайне важна для мужского здоровья, заключил врач.

Ранее врач кардиолог, гериатр Юрий Конев в разговоре с НСН раскрыл секрет долголетия.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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