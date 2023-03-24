В Минздраве назвали основную причину ранней смертности среди мужчин
Около 52% мужчин не доживают до 65 лет, рассказал агентству РИА Новости представитель Минздрава Олег Аполихин.
При этом он отметил, что мужчины в возрасте от 40 до 65 лет умирают преимущественно на работе. Согласно статистике, такие смерти происходят в 74% случаев.
Апохилич заявил, что практически у всех мужчин в этом возрастном диапазоне есть так называемая «жирная» печень, которая стала таковой не из-за алкоголя или неправильной еды, а из-за хронического стресса.
Аэробная нагрузка способствует снятию стресса, она крайне важна для мужского здоровья, заключил врач.
Ранее врач кардиолог, гериатр Юрий Конев в разговоре с НСН раскрыл секрет долголетия.
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