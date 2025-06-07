«Союзмультфильм» переведет несколько мультсериалов на русский жестовый язык
Мультсериалы «Монсики» и «Тайны медовой долины», а также новые эпизоды «Простоквашино» переведут на русский жестовый язык. Об этом сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».
Отмечается, что переводы осуществят в рамках инклюзивного проекта «Страна доступных мультфильмов». Как указала генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская, в РФ есть большой запрос на переведенный на русский жестовый язык контент.
«Очень здорово, что у нас в стране подобные проекты появляются все чаще, что дает тысячам людей больше возможностей для диалога. Как одна из главных анимационных студий страны, мы не можем оставаться в стороне», - отметила продюсер.
Переведенные на жестовый язык мультсериалы с субтитрами, выпустят на телеканале «Мультиландия» и на видеосервисе Rutube. В библиотеке проекта уже свыше 240 эпизодов различных мультсериалов и коллекция новогодних мультипликационных лент.
Ранее «Союзмультфильм» поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем, выпустив альбом из 20 его песен, созданных для мультсериала «Зебра в клеточку».
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