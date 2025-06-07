СМИ: Россия в апреле утроила покупки шоколада из Турции
Турция в апреле увеличила экспорт шоколада в Россию почти втрое в годовом выражении, до рекордных $5,6 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные турецкой статслужбы.
Республика нарастила поставки шоколада и других изделий с его содержанием в Россию в 2,7 раза в годовом выражении, на 9% - в месячном. За 4 месяца года экспорт турецкого шоколада в РФ составил $19,4 млн.
Россия в апреле приобрела турецкий шоколад без начинок (на $1,1 млн), с начинками (на $502 тысячи), готовые изделия из шоколада массой свыше 2 килограммов в форме брикетов, в жидкой, порошкообразной, других формах (на $8 тысяч). Также Турция экспортировала в Россию какао-порошок без подсластителей (на $371 тысячу), какао-масло ($312 тысяч).
Ранее вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила НСН, что в России все кондитерские изделия дорожают, себестоимость плитки шоколада за год выросла на 300%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru