В Приморье подросток на мотоцикле сбил мужчину и погиб сам

Двенадцатилетний подросток на мотоцикле наехал на пешеходов в селе Новодевица в Хорольском округе Приморья, два человека погибли. Об этом заявили в региональном управлении МВД.

По данным правоохранителей, ЧП произошло в ночь на субботу. Несовершеннолетний за рулем мотоцикла Suzuki RMX250 не учел скоростной режим и наехал на следовавших по проезжей части пешеходов. В результате погибли сам подросток и пешеход-мужчина 1983 года рождения.

«Пассажир мотоцикла, девочка 2009 года рождения и второй пешеход, мужчина 1984 года рождения, были доставлены в центральную районную больницу села Хороль», - указали в МВД.

Полиция отметила, что подростки на мотоцикле взяли транспортное средство без разрешения и были без защитной экипировки. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге мотоцикл врезался в патрульный автомобиль полиции, погибли водитель мотоцикла и пассажир авто.

