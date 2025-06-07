В Приморье подросток на мотоцикле сбил мужчину и погиб сам
Двенадцатилетний подросток на мотоцикле наехал на пешеходов в селе Новодевица в Хорольском округе Приморья, два человека погибли. Об этом заявили в региональном управлении МВД.
По данным правоохранителей, ЧП произошло в ночь на субботу. Несовершеннолетний за рулем мотоцикла Suzuki RMX250 не учел скоростной режим и наехал на следовавших по проезжей части пешеходов. В результате погибли сам подросток и пешеход-мужчина 1983 года рождения.
«Пассажир мотоцикла, девочка 2009 года рождения и второй пешеход, мужчина 1984 года рождения, были доставлены в центральную районную больницу села Хороль», - указали в МВД.
Полиция отметила, что подростки на мотоцикле взяли транспортное средство без разрешения и были без защитной экипировки. По факту аварии проводится проверка.
Ранее в Санкт-Петербурге мотоцикл врезался в патрульный автомобиль полиции, погибли водитель мотоцикла и пассажир авто.
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