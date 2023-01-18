«Только генетика»: Врач-гериатр раскрыл секрет долголетия

Врач также напомнил о том, что рекорд долголетия был зафиксирован во Франции - Жанна Кальман прожила 121 год. Однако, в этом случае собеседник НСН не исключил факта мошенничества. Он также рассказал о том, что в России по паспорту не всегда справедливо устанавливать точный возраст человека.

«В истории с Жанной Кальман сомнение есть, не было ли подмены на дочку, чтобы не платить деньги за наследство. У нас в стране тоже появляются сообщения о том, что, якобы в Дагестане женщина прожила больше 120 лет. Или в Якутии сообщили о том, что женщина прожила больше 120 лет. Но эти сообщения невозможно доказать. Ведь во многих странах возраст можно вычислить благодаря переписи, которая проводится с позапрошлого века. То есть, если данный человек участвовал в переписи с позапрошлого века, то ему действительно 123 года или больше. У нас же на большей части территории России архивы сгорели в период войн. А паспорт не является абсолютным документом в определении возраста. Ведь сплошь и рядом выдавались паспорта с разной датой. То есть состарить себя на 5-10 лет было вполне возможно. А ведь это и выход на пенсию, и социальные льготы, и так далее», - рассказал гериатр.

Говоря об истинном долголетии и о том, как его добиться, врач перечислил некоторые особенности жизни тех, кто достиг статуса «Супердолгожитель» и перешагнул рубеж в 110 лет.

«Это, прежде всего, набивший оскомину в нашем понимании термин «здоровый образ жизни». Они много двигаются. Как правило умеренно, но довольно разнообразно питаются. Спят и высыпаются. Причём термин «спят долго» тут не очень подходит, так как у каждого человека свой режим сна. Потом они, как правило, не много болеют. Всё-таки хронические заболевания, которые накапливаются с возрастом, укорачивают продолжительность жизни. Наверное, следующее направление в продлении жизни будет сформулировано, как «жить в мире и в миру со своими болезнями». То есть должно быть мирное сосуществование, а оно обусловлено своевременной профилактикой и лечением хронических заболеваний», - заявил доктор медицинских наук.

На вопрос НСН о том, можно ли перехитрить старость и, например, поехать в те края, где, по статистике, люди живут дольше, Конев дал не самый обнадёживающий ответ.