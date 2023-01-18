«Только генетика»: Врач-гериатр раскрыл секрет долголетия
Генетическая предрасположенность является одним из основных факторов долголетия, рассказал НСН врач-гериатр Юрий Конев.
Продолжительность жизни определяется генетической предрасположенностью. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Факультета последипломного образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, врач кардиолог, гериатр Юрий Конев.
В среду, 18 января, стало известно о том, что ушла из жизни старейшая жительница планеты, француженка Люсиль Рандон. Долгие годы она была монахиней, известной как сестра Андре. Женщина скончалась во сне, не дожив до своего 119-летия всего 26 дней.
«Сверхдолгожители интересуют всех с тех пор, как был раскрыт геном человека. Вначале думали, что существует такой ген, который определяет старение. И все бросились искать этот ген, чтобы совершить попытку как-то на него воздействовать и как-то продлить жизнь. Но оказалось, что единого гена старения нет, и старение, увы, протекает при помощи мозаичной структуры нескольких десятков, а то и сотен, и даже тысяч генов. То есть на этот процесс воздействовать генетически довольно сложно. А вот генетическая предрасположенность к долголетию должна быть и прослеживаться в поколениях. Причём она имеет гендерную выраженность. То есть, если в роду есть долгожители женщины, то по женской линии у девочек есть шанс прожить долго. Если же долгожители мужчины, то есть шанс прожить долго у мужчин. Причём мужчины естественно живут лет на пять меньше, чем женщины. Даже сверхдолгожители», - посетовал Конев.
Врач также напомнил о том, что рекорд долголетия был зафиксирован во Франции - Жанна Кальман прожила 121 год. Однако, в этом случае собеседник НСН не исключил факта мошенничества. Он также рассказал о том, что в России по паспорту не всегда справедливо устанавливать точный возраст человека.
«В истории с Жанной Кальман сомнение есть, не было ли подмены на дочку, чтобы не платить деньги за наследство. У нас в стране тоже появляются сообщения о том, что, якобы в Дагестане женщина прожила больше 120 лет. Или в Якутии сообщили о том, что женщина прожила больше 120 лет. Но эти сообщения невозможно доказать. Ведь во многих странах возраст можно вычислить благодаря переписи, которая проводится с позапрошлого века. То есть, если данный человек участвовал в переписи с позапрошлого века, то ему действительно 123 года или больше. У нас же на большей части территории России архивы сгорели в период войн. А паспорт не является абсолютным документом в определении возраста. Ведь сплошь и рядом выдавались паспорта с разной датой. То есть состарить себя на 5-10 лет было вполне возможно. А ведь это и выход на пенсию, и социальные льготы, и так далее», - рассказал гериатр.
Говоря об истинном долголетии и о том, как его добиться, врач перечислил некоторые особенности жизни тех, кто достиг статуса «Супердолгожитель» и перешагнул рубеж в 110 лет.
«Это, прежде всего, набивший оскомину в нашем понимании термин «здоровый образ жизни». Они много двигаются. Как правило умеренно, но довольно разнообразно питаются. Спят и высыпаются. Причём термин «спят долго» тут не очень подходит, так как у каждого человека свой режим сна. Потом они, как правило, не много болеют. Всё-таки хронические заболевания, которые накапливаются с возрастом, укорачивают продолжительность жизни. Наверное, следующее направление в продлении жизни будет сформулировано, как «жить в мире и в миру со своими болезнями». То есть должно быть мирное сосуществование, а оно обусловлено своевременной профилактикой и лечением хронических заболеваний», - заявил доктор медицинских наук.
На вопрос НСН о том, можно ли перехитрить старость и, например, поехать в те края, где, по статистике, люди живут дольше, Конев дал не самый обнадёживающий ответ.
«В мире есть, так называемые «голубые зоны» и их несколько. В Японии - это Окинава, Санторини в Италии, в южной Америке - это Эквадор, в горах Индии и в американском штате Калифорнии есть небольшое местечко, где средняя ожидаемая продолжительность жизни считается более высокой, чем в окружающем мире. Но там надо жить с рождения. Не получится просто туда приехать, особенно в пожилые годы, и прожить дольше. Может быть и проживёшь дольше, но не доживёшь до возраста сверхдолгожителей», - схитрил врач-гериатр.
В целом же он отметил, что сверхдолгожителей в мире не так много и они привлекают пристальное внимание учёных всех стран. Специалисты стараются хоть что-то понять в генетической составляющей этих людей, но чего-то сверхъестественного им выявить пока не удалось.
Ранее в Москве были открыты 10 новых центров социального проекта «Московское долголетие». Спустя два года после старта проекта, по данным столичных властей, в городе насчитывается почти 70 подобных центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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