Россия ведет консультации с ООН о меморандуме о сельхозпродукции

Россия и ООН ведут консультации о судьбе меморандума о нормализации экспорта сельхозпродукции из РФ. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.

Дипломат напомнил, что меморандум входил в черноморскую инициативу и до сих пор действует.

«Осталось немного времени, мы проводили и до сих пор продолжаем консультации с представителями секретариата ООН по всем этим вопросам... Консультации направлены на обеспечение беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», - подчеркнул замминистра.

Между тем Россия была избрана в Экономический и Социальный Совет ООН на 2026-2028 годы.

