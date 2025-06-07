Россия ведет консультации с ООН о меморандуме о сельхозпродукции
Россия и ООН ведут консультации о судьбе меморандума о нормализации экспорта сельхозпродукции из РФ. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.
Дипломат напомнил, что меморандум входил в черноморскую инициативу и до сих пор действует.
«Осталось немного времени, мы проводили и до сих пор продолжаем консультации с представителями секретариата ООН по всем этим вопросам... Консультации направлены на обеспечение беспрепятственного доступа для российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок», - подчеркнул замминистра.
Между тем Россия была избрана в Экономический и Социальный Совет ООН на 2026-2028 годы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru