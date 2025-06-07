В Индии открыли самый высокий железнодорожный мост в мире

Самый высокий железнодорожный мост в мире открыли в Индии, им стал Чинабский мост, который соединяет Кашмирскую долину с остальной территорией страны. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X.

Политик открыл мост накануне. Протяженность сооружения - 1,3 км, он находится на высоте 359 м над уровнем моря.

«Чинабский железнодорожный мост - это не только исключительный образец архитектуры, он улучшит сообщение между Джамму и Сринагаром», - подчеркнул Моди.

Кроме того, премьер Индии также дал старт инфраструктурным проектам в городе Катра для улучшения сообщения на союзной территории Джамму и Кашмир.

Ранее власти Индии договорились с Россией об углублении сотрудничества в сфере обороны.

