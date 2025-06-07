СМИ: В США рассматривают журналиста Карлсона как возможного инвестора в TikTok
Американский журналист Такер Карлсон может стать инвестором в социальную сеть TikTok в США. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, позволяющий сервису продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить сделку о реструктуризации.
«Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году», - отмечается в материале.
По данным издания, кандидатуру журналиста поддержал вице-президент Джей Ди Вэнс, курирующий сделку по TikTok.
При этом Карлсон в комментарии Financial Times заявлял, что не в курсе ситуации.
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