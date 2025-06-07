СМИ: В США рассматривают журналиста Карлсона как возможного инвестора в TikTok

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, позволяющий сервису продолжить работу в стране до 19 июня, чтобы завершить сделку о реструктуризации.

«Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году», - отмечается в материале.

По данным издания, кандидатуру журналиста поддержал вице-президент Джей Ди Вэнс, курирующий сделку по TikTok.

При этом Карлсон в комментарии Financial Times заявлял, что не в курсе ситуации.

