Банки в РФ планируют снижать ставки по вкладам
Банки в России планируют уменьшить ставки по вкладам в связи с понижением ключевой ставки Центробанка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос кредитных организаций.
Накануне Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых впервые с сентября 2022 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Так, Сбербанк сообщил, что с 11 июня понизит ставки по основной линейке вкладов на один процентный пункт. Максимальная ставка составит 19% годовых. В свою очередь, в пресс-службе ВТБ допустили изменений условий по своим сберегательным продуктам. Банк считает, что кредитные организации начнут снижать ставки по вкладам на средние и длинные сроки.
При этом Совкомбанк уже уменьшил проценты по вкладам, максимальная ставка теперь составляет 20% годовых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru