Врач назвала бесполезной для организма йодовую сетку
Йодовая сетка не восполняет йододефицит в организме, рассказала диетолог Наталья Круглова. Ее слова приводит news.ru.
Круглова отрицает, что скорость впитывания йодовой сетки в кожу напрямую связана с нехваткой этого вещества в организме. По словам врача, этот способ не работает, так как соединения йода в пищевых и фармацевтических продуктах имеют разную структуру.
Чтобы избежать йододефицита, врач посоветовала россиянам питаться рыбой и морепродуктами.
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