В Минюсте попросили пересмотреть штрафы за нарушения ПДД

По словам Новака, предложения, касающиеся нарушений ПДД, разрабатывались МВД для снижения смертности на дорогах. При этом, по словам замминистра юстиции, цель нового кодекса – обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, а не получение денежных средств в бюджет путем штрафов. Поэтому, подчеркнул Новак, необходимо решать задачу безопасности дорожного движения комплексными мерами, а не только повышением штрафов: навести порядок в размещении дорожных знаков, развивать инфраструктуру, утвердить требования к видеофиксации и размещению дорожных камер, пишет RT.

Ранее с критикой проекта нового КоАП в эфире НСН выступил первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков. Он заявил, что документ явно недоработан, и принятие его в таком виде вызовет социальную напряженность в обществе.

«Законопроект принят не будет, наш комитет проголосует "против". Я вижу попытку правительства уложиться в отведенные Госдумой сроки (до марта) в ущерб качеству документа. Он требует серьезной доработки. Разные части законопроекта готовили разные авторы, и части иногда не просто не состыковываются, а не согласуются. И если мы примем такой сырой документ, то ничего кроме потери репутации для правительства он не принесет. Люди будут воспринимать, как первый шаг нового кабмина, хотя основная работа была проделана предыдущим составом», - заявил парламентарий.

