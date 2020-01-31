В Госдуме раскритиковали необоснованное повышение штрафов за превышение скорости
Первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН призвал доработать документ, чтобы не увеличивать социальную напряженность.
Минюст опубликовал дополнения в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, направленные на ужесточение наказания игнорирующих Правила дорожного движения водителей. Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Так, штраф за превышение скорости движения на 20-40 км/час увеличится с 500 рублей до 3 тысяч. На 10 тысяч рублей предлагается увеличить наказание за отказ от медицинского освидетельствования, то есть до 40 тыс. руб.
Первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что представленный документ явно недоработан, и принятие его в таком виде вызовет социальную напряженность в обществе.
«Законопроект принят не будет, наш комитет проголосует "против". Я вижу попытку правительства уложиться в отведенные Госдумой сроки (до марта) в ущерб качеству документа. Он требует серьезной доработки. Разные части законопроекта готовили разные авторы, и части иногда не просто не состыковываются, а не согласуются. И если мы примем такой сырой документ, то ничего кроме потери репутации для правительства он не принесет. Люди будут воспринимать, как первый шаг нового кабмина, хотя основная работа была проделана предыдущим составом», - уточнил парламентарий.
Надо отметить, что многие автоэксперты, ознакомившись с новациями, были возмущены. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал в интервью НСН предлагаемые штрафы людоедскими. В обоснованности заявленных цифр усомнился и депутат Вячеслав Лысаков.
«Конечно, размер штрафов за превышение скорости на 20-40 км/ч будут пересмотрены. Нет официальной статистики МВД о повышении числа ДТП из-за этого нарушения. Так чем обосновывается повышение штрафов в 6-7 раз? Такие нововведения воспринимаются как коммерциализация дорожного движения и попытка залезть в карман автовладельцев. Но этого нельзя делать, потому что это вызовет социальное напряжение. Многие камеры ставятся необоснованно, ради сбора денег…Так что всё должно быть адекватно и разумно», - резюмировал Вячеслав Лысаков.
До 19 февраля 2020 года проект нового Кодекса об административных правонарушениях находится на общественном обсуждении. Напомним, поправки в КоАП вносятся в Госдуму по специальной процедуре — с ноября 2019 года для этого нужен официальный отзыв правительства.
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