В Госдуме раскритиковали необоснованное повышение штрафов за превышение скорости

Минюст опубликовал дополнения в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, направленные на ужесточение наказания игнорирующих Правила дорожного движения водителей. Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.

Так, штраф за превышение скорости движения на 20-40 км/час увеличится с 500 рублей до 3 тысяч. На 10 тысяч рублей предлагается увеличить наказание за отказ от медицинского освидетельствования, то есть до 40 тыс. руб.

Первый зампред комитета по госстроительству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что представленный документ явно недоработан, и принятие его в таком виде вызовет социальную напряженность в обществе.

«Законопроект принят не будет, наш комитет проголосует "против". Я вижу попытку правительства уложиться в отведенные Госдумой сроки (до марта) в ущерб качеству документа. Он требует серьезной доработки. Разные части законопроекта готовили разные авторы, и части иногда не просто не состыковываются, а не согласуются. И если мы примем такой сырой документ, то ничего кроме потери репутации для правительства он не принесет. Люди будут воспринимать, как первый шаг нового кабмина, хотя основная работа была проделана предыдущим составом», - уточнил парламентарий.