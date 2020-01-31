Штрафы для водителей в России предложили увеличить в разы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект нового КоАП, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч предлагают повысить в 6 раз (с 500 рублей до 3 тысяч), на 40-60 км/ч – в 2,5-3 раза (с 1-1,5 тысячи до 4 тысяч), на 60 км/ч и более – в 2 раза (до 5 тысяч рублей). Возможно лишение прав на 4-6 месяцев. За повторное нарушение водителю может грозить до 10 тысяч рублей штрафа или лишение прав на один год. Штраф по новой статье «Опасное вождение» составит 5 тысяч рублей.

За невыполнение неоднократных требований сотрудника полиции об остановке или за попытку скрыться, повлекшую угрозу жизни граждан, могут ввести штраф в 40 тысяч рублей либо лишить водительских прав на 2-3 года. Штрафы за отказ от медосвидетельствования вырастут с 30 тысяч до 40 тысяч рублей с лишением прав на два-три года.

Кроме того, впервые будет введён штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой. Он составит 3 тысячи рублей.

