В Минцифры РФ опровергли информацию об утечке данных с «Госуслуг»

Данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены. Информацию об утечке данных опровергаем, говорится в сообщении Минцифры РФ на странице в Telegram-канале. По данным службы безопасности цифрового ведомства, появившаяся в сети база относится к одной из внешних онлайн-систем, которая использует упрощенную идентификацию пользователей через «Госуслуги». Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей.

В сообщении отмечается, что в сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей «Госуслуг», содержащий 5 тысяч записей. Специалисты Минцифры РФ проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях «Госуслуг». «Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», - подчёркивается в сообщении.