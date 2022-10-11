В Минцифры РФ опровергли информацию об утечке данных с «Госуслуг»
Данные пользователей «Госуслуг» надежно защищены. Информацию об утечке данных опровергаем, говорится в сообщении Минцифры РФ на странице в Telegram-канале. По данным службы безопасности цифрового ведомства, появившаяся в сети база относится к одной из внешних онлайн-систем, которая использует упрощенную идентификацию пользователей через «Госуслуги». Эта система не имеет прямого доступа к полному набору данных пользователей.
В сообщении отмечается, что в сети появился фрагмент якобы базы данных пользователей «Госуслуг», содержащий 5 тысяч записей. Специалисты Минцифры РФ проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях «Госуслуг». «Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена», - подчёркивается в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что любые сообщения о якобы утечках информации пользователей могут спровоцировать всплеск мошенничества. Там также порекомендовали никогда не сообщать незнакомцам личную информацию о логинах, паролях и пин-кодах, а адреса, с которых приходят якобы «официальные» письма, тщательно проверять.
Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что введение электронных путевок и QR-кодов добавит туристам уверенности, но не искоренит мошенников на рынке туристических услуг.
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