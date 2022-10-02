DNS признал утечку персональных данных клиентов и сотрудников
По данным ретейлера DNS, произошла утечка персональных данных сотрудников и клиентов. Об этом говорится на сайте компании.
«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — отмечается в сообщении.
В компании заявили, что подверглись атаке хакерской группировки, серверы которой находятся за границей, пишет Газета.ru.
«Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — отмечают в DNS.
Ранее компания СДЭК подтвердила утечку баз данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
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