DNS признал утечку персональных данных клиентов и сотрудников

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — отмечается в сообщении.

В компании заявили, что подверглись атаке хакерской группировки, серверы которой находятся за границей, пишет Газета.ru.

«Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — отмечают в DNS.

Ранее компания СДЭК подтвердила утечку баз данных клиентов CDEK.Shopping и «СДЭК.Маркет». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

