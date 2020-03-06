В Минтруде прокомментировали выплаты по больничным из-за карантина

В ведомстве также сообщили, что отстранения от работы по причине карантина единичны. В связи с этим в Минтруде полагают, что сейчас нет причин для изменения базовых основ системы социального страхования, передает RT.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока ситуация спокойная, но избежать новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV вряд ли удастся. Ранее градоначальник сообщил, что граждане, находящиеся в Москве на карантине по коронавиру, смогут получить больничный курьерской доставкой.

