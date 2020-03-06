В Минтруде прокомментировали выплаты по больничным из-за карантина

В Минтруде РФ рассказали о схеме оплаты больничного тем россиянам, которые из-за кронавируса вынуждены пройти карантин. В пресс-службе ведомства сообщили, что граждане получают те же выплаты по больничным, что при оформлении документа по болезни, сообщает РИА Новости.

Собянин рассказал, как получить больничный находящимся на карантине

В ведомстве также сообщили, что отстранения от работы по причине карантина единичны. В связи с этим в Минтруде полагают, что сейчас нет причин для изменения базовых основ системы социального страхования, передает RT.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока ситуация спокойная, но избежать новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV вряд ли удастся. Ранее градоначальник сообщил, что граждане, находящиеся в Москве на карантине по коронавиру, смогут получить больничный курьерской доставкой.

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Фото: istockphoto.com
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