В Минтрансе заявили о возобновлении полетов за границу летом

«Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться», - отметил Евгений Дитрих.

Напомним, Россия приостановила все международное авиасообщение, кроме вывозных рейсов, 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Из-за отмены международных полетов перевозчики потеряют до 360 млрд руб. с февраля по сентябрь 2020 года, подсчитывали эксперты Bain & Company.

Ранее бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН выразил надежду, что выделенные властями средства помогут продержаться авиакомпаниям на плаву какое-то время.

«Хорошо, что какие-то миллиарды выделены, это говорит о том, что до руководства страны дошло, что надо спасать отрасль под названием воздушный транспорт. Отменили международные рейсы, составляющие половину от всех объемов. Внешними перевозками компенсировалась разница на расходах внутренних. Теперь они потеряны. В связи с коронавирусом значительно ограничены даже внутренние рейсы. Авиакомпаниям, чтобы выживать и не объявлять себя сейчас банкротами, необходимо сокращать большое количество самолетов, пилотов, инженеров и так далее. А этого делать нельзя, потому что потом их не восстановишь. Разогнанных пилотов нигде потом не найдешь», - заявил он.

