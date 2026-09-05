Марочко сообщил о переходе Новогришина в ДНР в серую зону

Село Новогришино на добропольском участке в Донецкой Народной Республике перешло в серую зону. Об этом заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

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По его информации, российские военные полностью выбили украинских боевиков из Новогришина.

«Населенный пункт превратился в так называемую серую зону», - указал Марочко.

Ранее Минобороны сообщило, что армия России освободила Никаноровку и Грузское в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРРоссияСпецоперация

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