Марочко сообщил о переходе Новогришина в ДНР в серую зону
5 сентября 202604:29
Юлия Савченко
Село Новогришино на добропольском участке в Донецкой Народной Республике перешло в серую зону. Об этом заявил в беседе с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его информации, российские военные полностью выбили украинских боевиков из Новогришина.
«Населенный пункт превратился в так называемую серую зону», - указал Марочко.
Ранее Минобороны сообщило, что армия России освободила Никаноровку и Грузское в ДНР.
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