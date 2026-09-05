«Росконгресс»: Все кибератаки на инфраструктуру ВЭФ успешно отражены
Все кибератаки на IT-инфраструктуру Восточного экономического форума успешно отразили. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».
«На IT-инфраструктуру Восточного экономического форума совершаются цифровые атаки, все они успешно отражаются», – указано в заявлении.
Бороться с атаками помогла многоуровневая система безопасности. Принятые меры блокируют возможность реализации потенциально опасных сценариев воздействия на инфраструктуру, обеспечивая стабильную работу цифровых сервисов.
ВЭФ проходил 1-4 сентября во Владивостоке, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Росконгресс»: Все кибератаки на инфраструктуру ВЭФ успешно отражены
- Трамп: ЧМ по футболу принес США более $18 млрд
- В России увеличили количество часов на изучение истории в 8-х классах
- Суд в Москве рассмотрит иск VK к Apple 27 октября
- Мирошник назвал контакты России и США раздражающим фактором для ЕС и Зеленского
- Россиянка Гусева выиграла золото на юниорском ЧМ по плаванию на открытой воде
- Трамп: Значение Ормузского пролива будет снижаться
- В России оценили состояние ПВО Киева после удара дрона по зданию СБУ
- Сибирские регионы столкнулись с нашествием агрессивных медведей
- В ООН проголосовали за переделку карты мира из-за Африки