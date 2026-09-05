«Росконгресс»: Все кибератаки на инфраструктуру ВЭФ успешно отражены

Все кибератаки на IT-инфраструктуру Восточного экономического форума успешно отразили. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».

Общая сумма подписанных на ВЭФ-2026 соглашений превысила шесть млн рублей

«На IT-инфраструктуру Восточного экономического форума совершаются цифровые атаки, все они успешно отражаются», – указано в заявлении.

Бороться с атаками помогла многоуровневая система безопасности. Принятые меры блокируют возможность реализации потенциально опасных сценариев воздействия на инфраструктуру, обеспечивая стабильную работу цифровых сервисов.

ВЭФ проходил 1-4 сентября во Владивостоке, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:КибератакиВосточный Экономический Форум

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