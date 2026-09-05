Аргентина ввела санкции против 45 лиц и компаний из-за нефти у Мальвинских островов
Аргентина ввела санкции в отношении 45 физических и юридических лиц, которые, предположительно, причастны к разведке и добыче углеводородов у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом заявили в канцелярии президента страны Хавьера Милея.
Отмечается, что по поручению главы государства МИД Аргентины распорядился ввести ограничения. Данные о попавших под санкции не приводятся. Известно, что рестрикции касаются в том числе акционеров компаний, разрабатывающих месторождения, и предоставлявших им услуги юрлиц.
«Эта мера - акт справедливости для всех тех, кто сражался и отдал свою жизнь за нашу страну. Это также... сигнал миру: Аргентинская Республика не отказывается и никогда не откажется от своего суверенитета над Мальвинскими островами», – указали в канцелярии.
Ранее Милей заявил о претензиях Аргентины на Фолклендские (Мальвинские) острова, назвав их «священными».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аргентина ввела санкции против 45 лиц и компаний из-за нефти у Мальвинских островов
- «Росконгресс»: Все кибератаки на инфраструктуру ВЭФ успешно отражены
- Трамп: ЧМ по футболу принес США более $18 млрд
- В России увеличили количество часов на изучение истории в 8-х классах
- Суд в Москве рассмотрит иск VK к Apple 27 октября
- Мирошник назвал контакты России и США раздражающим фактором для ЕС и Зеленского
- Россиянка Гусева выиграла золото на юниорском ЧМ по плаванию на открытой воде
- Трамп: Значение Ормузского пролива будет снижаться
- В России оценили состояние ПВО Киева после удара дрона по зданию СБУ
- Сибирские регионы столкнулись с нашествием агрессивных медведей