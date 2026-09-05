Аргентина ввела санкции против 45 лиц и компаний из-за нефти у Мальвинских островов

Аргентина ввела санкции в отношении 45 физических и юридических лиц, которые, предположительно, причастны к разведке и добыче углеводородов у спорных Мальвинских (Фолклендских) островов. Об этом заявили в канцелярии президента страны Хавьера Милея.

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Отмечается, что по поручению главы государства МИД Аргентины распорядился ввести ограничения. Данные о попавших под санкции не приводятся. Известно, что рестрикции касаются в том числе акционеров компаний, разрабатывающих месторождения, и предоставлявших им услуги юрлиц.

«Эта мера - акт справедливости для всех тех, кто сражался и отдал свою жизнь за нашу страну. Это также... сигнал миру: Аргентинская Республика не отказывается и никогда не откажется от своего суверенитета над Мальвинскими островами», – указали в канцелярии.

Ранее Милей заявил о претензиях Аргентины на Фолклендские (Мальвинские) острова, назвав их «священными».

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ФОТО: EPA/ТАСС
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