Суд в Москве рассмотрит иск VK к Apple 27 октября

Столичный Арбитражный суд в октябре начнет рассмотрение иска компании VK против трех структур корпорации Apple из-за удаления приложений российского холдинга из магазина App Store. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Вопреки «игнору»: Зачем VK подает в суд на Apple за удаленные приложения

Суд постановил принять иск и возбудить производство по делу.

«В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, назначить собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание на 27 октября 2026 года», - указано в определении инстанции.

Ранее VK подала иск в суд против структур Apple из-за удаления своих приложений без предупреждения в одностороннем порядке. Компания требует вернуть приложения программы в Аpp Store, восстановить пользователям возможность получать уведомления из приложений, в случае неисполнения решения суда взыскать неустойку.

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ФОТО: ТАСС
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