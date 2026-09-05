Суд в Москве рассмотрит иск VK к Apple 27 октября
Столичный Арбитражный суд в октябре начнет рассмотрение иска компании VK против трех структур корпорации Apple из-за удаления приложений российского холдинга из магазина App Store. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Суд постановил принять иск и возбудить производство по делу.
«В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, назначить собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание на 27 октября 2026 года», - указано в определении инстанции.
Ранее VK подала иск в суд против структур Apple из-за удаления своих приложений без предупреждения в одностороннем порядке. Компания требует вернуть приложения программы в Аpp Store, восстановить пользователям возможность получать уведомления из приложений, в случае неисполнения решения суда взыскать неустойку.
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