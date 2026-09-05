Нигер обвинил Францию в провоцировании попытки мятежа
Нигер обвинил Францию в провоцировании попытки мятежа в стране в конце августа. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Сумана Бубакар, передает телеканал RTN.
По его словам, «операция с международными последствиями» была спровоцирована и поддержана широкой сетью, во главе которой находится «французский режим» президента Эммануэля Макрона.
Бубакар отметил, что правительство Нигера благодарит дружественные страны, в частности государства Альянса государств Сахеля, Алжир и Россию, которые продемонстрировали солидарность в отношении народа республики и его институтов.
В конце августа власти Нигера заявили о подавлении попытки мятежа группы военнослужащих в столице страны Ниамее, напоминает «Радиоточка НСН».
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