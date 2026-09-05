В Росстате рассказали, в какой сфере средняя зарплата превышает 971 тысячу рублей
Среднюю заработную плату свыше 900 тысяч рублей в России в январе-мае 2026 года зафиксировали в направлении морского пастбищного рыбоводства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Отмечается, что в этой сфере средняя зарплата с января по май составила 971 411 рублей.
Также высокую оплату труда зафиксировали в деятельности по аренде и лизингу приборов, аппаратов и другого оборудования, применяемого в медицинских целях. Такие специалисты получали в среднем 728 882 рубля.
Ранее Росстат выяснил, что в июне среднюю зарплату более 200 тысяч рублей получали работники в производстве табачных изделий, в сфере добычи нефти и газа, деятельности воздушного и космического транспорта, финансовом и страховом направлении, деятельности экстерриториальных организаций и органов.
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