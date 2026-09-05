В России увеличили количество часов на изучение истории в 8-х классах

В прошлом учебном году 5-7 классы перешли на новую федеральную программу по истории, для них количество часов на изучение предмета увеличили с двух до трех в неделю.

«С 1 сентября 2026 года к ним присоединяются 8-е и 9-е классы. Для 8-х классов количество часов также увеличивается - с двух до трех уроков истории в неделю», - отметил Костенко.

При этом учебная нагрузка по предмету для девятиклассников останется прежней - два часа в неделю. Историю в 10-11-х классах продолжат изучать по новой программе (базовый уровень) два часа в неделю.

Ранее стало известно, что в РФ устный экзамен по истории для учащихся девятых классов будет введен не ранее 2028 года, пишет «Радиоточка НСН».

