Россиянка Гусева выиграла золото на юниорском ЧМ по плаванию на открытой воде

Россиянка Кира Гусева стала победительницей юниорского чемпионата мира по плаванию на открытой воде на дистанции 5 километров.

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Соревнования проходят в Аргентине и завершатся 6 сентября.

Гусева одержала победу с результатом 59 минут 12,70 секунды в заплыве среди спортсменок 14-15 лет. Второе место на турнире заняла россиянка Анастасия Синякова (1 час 37,30 секунды).

Всего сборная России завоевала три золотые и две серебряные медали на мировом первенстве.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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