Россиянка Гусева выиграла золото на юниорском ЧМ по плаванию на открытой воде
5 сентября 202601:41
Юлия Савченко
Россиянка Кира Гусева стала победительницей юниорского чемпионата мира по плаванию на открытой воде на дистанции 5 километров.
Соревнования проходят в Аргентине и завершатся 6 сентября.
Гусева одержала победу с результатом 59 минут 12,70 секунды в заплыве среди спортсменок 14-15 лет. Второе место на турнире заняла россиянка Анастасия Синякова (1 час 37,30 секунды).
Всего сборная России завоевала три золотые и две серебряные медали на мировом первенстве.
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