Трамп: ЧМ по футболу принес США более $18 млрд

Чемпионат мира по футболу 2026 года принес экономике США свыше 18 млрд долларов. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

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«Только чемпионат... принес нашей экономике более 18 миллиардов долларов и обеспечил занятость более чем для 160 тысяч человек», – указал глава Белого дома.

Мировое первенство проходило в США, Мексике и Канаде 11 июня - 19 июля. Победителем чемпионата стала сборная Испании, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуСШАДональд Трамп

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