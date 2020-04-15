«Потом не восстановишь!» Заслуженный пилот призвал спасать авиацию

«Государство подставило авиакомпании еще в 2018 году, позволив взвинтиться ценам на авиакеросин. С тех времен и идет накопление этого долга. Компании теряют сейчас все. Плюс за ними еще многомиллиардный долг. Но хорошо, что какие-то миллиарды выделены, это говорит о том, что до руководства страны дошло, что надо спасать отрасль под названием воздушный транспорт. Отменили международные рейсы, составляющие половину от всех объемов. Внешними перевозками компенсировалась разница на расходах внутренних. Теперь они потеряны. В связи с коронавирусом значительно ограничены даже внутренние рейсы. Авиакомпаниям, чтобы выживать и не объявлять себя сейчас банкротами, необходимо сокращать большое количество самолетов, пилотов, инженеров и так далее. А этого делать нельзя, потому что потом их не восстановишь. Разогнанных пилотов нигде потом не найдешь», - заявил он.

Собеседник НСН рассказал о тяжелом положении не только авиаперевозчиков, но и аэропортов.

«Меня удивило, что президент заявил только о помощи авиакомпаниям. Аэропорты ровно в таком же положении. Они потеряли ровно 90% объемов, которые они имели до февраля. Некоторые закрываются. А это крайне неправильно! Нельзя лишать запасного аэродрома существующие рейсы. Это очень серьезная проблема, государству нужно немедленно подключиться для оказания помощи аэропортам», - добавил он.

В ходе своего выступления глава государства также распорядился предоставлять безвозмездную финансовую помощь малому бизнесу, а также выдавать кредиты компаниям на выплату зарплат сотрудникам под гарантии Внешэкономбанка.