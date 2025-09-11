«Начнем с того, что новость о том, что правила надзора якобы изменились, сегодня же и опровергли. Что касается статистики по ДТП с участием общественного транспорта, она в целом находится на достаточно плохом уровне. Из года в год ситуация остается стабильной — не ухудшается, но и не улучшается, не меняется и законодательство в этой части. В основном ДТП происходят с якобы заказными автобусами, в которых перевозятся люди. Это нелегальные перевозки, такие автобусы отправляются не от автостанций и автовокзалов, а, например, от торговых центров. Водители в этом случае не проходят медицинский контроль, автобусы — технический контроль, поэтому с ними происходит больше всего ДТП. Но поскольку они не являются официальными перевозчиками, то и в статистику они не попадают, их воспринимают как обычный транспорт», — сказал Зотов.

Собеседник НСН также указал на то, что решить вопрос с заменой старых автобусов в регионах также пока не удается.

«В 2025 году была запланирована программа поддержки общественного транспорта, но она забуксовала, регионы не получили должные инструменты для обновления, для них это достаточно сложные инструменты и серьезная нагрузка на бюджет, а заводы не получили устойчивые заказы. Между людьми и заводами возникла непреодолимая преграда — новые инструменты, программы, которые пока не настроены. Это ведет к тому, что нужно рассматривать сроки переноса для реализации поставок, поскольку на производство качественного транспорта нужно определенное количество времени. Можно, например, оформить все контракты в этом году, но сроки поставки продлить до марта 2026 года. Никаких новых заказов от регионов не будет, а заводы получат определенную загрузку. С учетом бюджетного цикла все процедуры начинаются после марта», — подытожил он.

