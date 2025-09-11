В Минтрансе опровергли новые правила надзора за автобусными перевозками
Из-за несовершенства программы поддержки общественного транспорта не получилось в срок добиться замены старых автобусов в регионах, сказал НСН Илья Зотов.
Чаще всего в ДТП попадают нелегальные перевозчики, работающие под видом заказных рейсов, такие водители не проходят медицинский контроль, а за состоянием техники никто не следит, между тем правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками, вопреки сообщениям, не поменялись. Об этом НСН заявил председатель Общероссийского «Объединения пассажиров», зампред Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов.
В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Об этом ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на данные правительственного документа. Изменения затронули положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере городского автотранспорта. Зотов опроверг сообщение СМИ, указав на то, что нелегальные перевозчики чаще всего попадают в ДТП с участием общественного транспорта.
«Начнем с того, что новость о том, что правила надзора якобы изменились, сегодня же и опровергли. Что касается статистики по ДТП с участием общественного транспорта, она в целом находится на достаточно плохом уровне. Из года в год ситуация остается стабильной — не ухудшается, но и не улучшается, не меняется и законодательство в этой части. В основном ДТП происходят с якобы заказными автобусами, в которых перевозятся люди. Это нелегальные перевозки, такие автобусы отправляются не от автостанций и автовокзалов, а, например, от торговых центров. Водители в этом случае не проходят медицинский контроль, автобусы — технический контроль, поэтому с ними происходит больше всего ДТП. Но поскольку они не являются официальными перевозчиками, то и в статистику они не попадают, их воспринимают как обычный транспорт», — сказал Зотов.
Собеседник НСН также указал на то, что решить вопрос с заменой старых автобусов в регионах также пока не удается.
«В 2025 году была запланирована программа поддержки общественного транспорта, но она забуксовала, регионы не получили должные инструменты для обновления, для них это достаточно сложные инструменты и серьезная нагрузка на бюджет, а заводы не получили устойчивые заказы. Между людьми и заводами возникла непреодолимая преграда — новые инструменты, программы, которые пока не настроены. Это ведет к тому, что нужно рассматривать сроки переноса для реализации поставок, поскольку на производство качественного транспорта нужно определенное количество времени. Можно, например, оформить все контракты в этом году, но сроки поставки продлить до марта 2026 года. Никаких новых заказов от регионов не будет, а заводы получат определенную загрузку. С учетом бюджетного цикла все процедуры начинаются после марта», — подытожил он.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев рассказал, как искоренить нелегальных таксистов-«зазывал».
