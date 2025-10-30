Родителям назвали плюс «шведского стола» для школьников
Организация питания в форме «шведского стола» позволит детям и школам почувствовать себя лучше, заявил НСН Амет Володарский.
«Шведские столы» в школах помогут детям стать организованнее, а школам сократить расходы, рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН.
В Госдуме предложили Роспотребнадзору ввести шведский стол в школьных столовых. По словам депутата Ирины Филатовой, от граждан поступают многочисленные сигналы с критикой вкусовых качеств и потребительской привлекательности питания в образовательных и медицинских учреждениях. Володарский подтвердил, что новая мера поможет сделать меню вкуснее и привлекательнее, а также поможет школьникам.
«Я поддерживаю инициативу введения в школах "шведского стола". Тогда у каждого ребенка будет возможность самому выбирать, сколько и чего класть. Школа на этом очень хорошо экономит с точки зрения отходов и потребления продуктов. Это помогает также снизить нагрузку на трудовые ресурсы. Все это было посчитано еще отельерами. Сейчас ребенку накладывают определенную порцию. Там столько, сколько положено, и дети не едят так много. Я сам как родитель вижу, что мои младшие дети не питаются в школе. Если бы им дали возможность выбора "шведского стола", то они бы накладывали разнообразной еды, да и они много себе не положат. Это еще и организует ребенка куда лучше, чем когда ты сидишь, тебе все принесли, убрали за тобой. Такое вообще развивает у человека инфантилизм», — указал он.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург призвал в эфире НСН не лишать школьников сосисок.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде установили девять новых модульных укрытий
- Родителям назвали плюс «шведского стола» для школьников
- Сомнолог назвал четыре способа не уснуть после бессонной ночи
- Россиянам объяснили, почему люди чаще всего расстаются осенью
- «Абсурд»: Слуцкий раскритиковал идею ограничить показ «Маши и Медведя»
- Миронов назвал отрасли экономики, где не нужны мигранты
- Власти Кубани запретили проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту
- Захарова заявила, что Россия была вынуждена разработать «Буревестник»
- Россиянам пообещали отечественный ответ Microsoft через 20 лет
- Музкритик Бабичев назвал выступление Киркорова и Аsti самым дорогим в истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru