В Белгороде установили девять новых модульных укрытий

В Белгороде завершили установку девяти дополнительных модульных укрытий, еще 14 находятся в производстве и готовятся к транспортировке. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, новые защитные сооружения появятся в наиболее опасных районах города и Белгородского района. Меры направлены на повышение безопасности жителей после недавнего дрона-удара по остановочному комплексу 24 октября, когда пострадали десять человек, включая ребенка.

Силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Крымом

Гладков ранее отмечал, что дополнительные укрытия необходимы для спасения жизней и снижения риска при повторных атаках.

Как уточнил мэр Белгорода Валентин Демидов, в городе уже установлено около 800 наземных защитных сооружений. Они размещены возле остановок общественного транспорта, образовательных и социальных учреждений, а также в парках и скверах.

