В Подмосковье у нелегальных таксистов изъяли около 400 автомобилей
Сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками Минтранса Подмосковья с начала 2025 года провели порядка 200 рейдов по проверке таксистов. В результате изъято почти 400 машин нелегальных такси, сообщает «Российская газета».
В отношении водителей было составлено более 1,5 тысяч административных материалов.
Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие разрешения на осуществление таксомоторной деятельности, отсутствие регистрации автомобиля в реестре легковых такси.
Ранее в «Яндекс Такси» сообщили о нехватке 80 тысяч водителей в отрасли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru