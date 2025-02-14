В Подмосковье у нелегальных таксистов изъяли около 400 автомобилей

Сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками Минтранса Подмосковья с начала 2025 года провели порядка 200 рейдов по проверке таксистов. В результате изъято почти 400 машин нелегальных такси, сообщает «Российская газета».

В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать права

В отношении водителей было составлено более 1,5 тысяч административных материалов.

Наиболее частыми нарушениями стали отсутствие разрешения на осуществление таксомоторной деятельности, отсутствие регистрации автомобиля в реестре легковых такси.

Ранее в «Яндекс Такси» сообщили о нехватке 80 тысяч водителей в отрасли, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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