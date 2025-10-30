Брат Максима Галкина подал в суд на Life за клевету

Брат телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) Дмитрий Галкин обратился в суд с иском к ООО «Диджитал Ньюс» (издателю портала Life.ru) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

В иске указано, что 6 октября в интернете была опубликована статья под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима».