Брат Максима Галкина подал в суд на Life за клевету
Брат телеведущего Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) Дмитрий Галкин обратился в суд с иском к ООО «Диджитал Ньюс» (издателю портала Life.ru) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.
В иске указано, что 6 октября в интернете была опубликована статья под заголовком «Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима».
По словам истца, в материале содержатся сведения, не соответствующие действительности и порочащие его репутацию.
Суд назначил подготовительное заседание по делу на 20 ноября, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили 24 украинских дрона над шестью регионами страны
- Захарова: Диалог с Японией возможен только после отказа от антироссийского курса
- Суд приговорил двоих мужчин к тюрьме за подготовку теракта в Курской области
- Центробанк призвали к тотальной легализации рынка криптовалют
- СМИ: Пентагон готовит силы нацгвардии к подавлению беспорядков к 2026 году
- Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp в Крыму
- Митя Фомин признался, что относится к Хэллоуину как к поводу напиться
- Брат Максима Галкина подал в суд на Life за клевету
- В Белгороде установили девять новых модульных укрытий
- Родителям назвали плюс «шведского стола» для школьников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru