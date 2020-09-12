В Минске завершился «женский марш»

По данным агентства, белорусские правоохранители задерживали не только участников марша, но и наблюдателей, в том числе молодого человека, который прогуливался по улице. По нему нанесли несколько ударов, усадили в автозак и увезли люди в балаклавах и оливковой форме. Участницы акции скандировали им вслед «Позор!».

Ранее стало известно о 30 задержанных на акции протеста в белорусской столице.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин

«Еще одна катастрофа Лукашенко в том, что в протест влилось огромное количество женщин, молодых и среднего возраста. Женщины - это очень конформистский слой. Как их нужно было достать, чтобы они вышли на улицы?» - сказал Колташов.

