Катастрофической ошибкой Лукашенко назвали протест женщин

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая никогда не занималась политикой до выборов, стала олицетворением протеста, потому что другие лидеры протеста в политическом режиме Лукашенко появиться не могли. Об этом на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» рассказал руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«В XVII веке на Сицилии правили испанцы. Был жуткий террор, и никто не пытался протестовать. Восстание началось, когда его возглавил сумасшедший. Настоящий. Это я к тому, что когда невозможны нормальные лидеры, годится кто угодно. Это я говорю о Тихановской. У нее нет никаких лидерских качеств. Но политическая ситуация такова, что лидером может стать кто угодно. И еще одна катастрофа Лукашенко в том, что в протест влилось огромное количество женщин, молодых и среднего возраста. Женщины - это очень конформистский слой. Как их нужно было достать, чтобы они вышли на улицы?» - сказал Колташов.

Ранее доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на пресс-конференции НСН рассказал, что появление Александра Лукашенко с автоматом в руках было рассчитано не столько на них, сколько на белорусских силовиков.

