В Минске задержали около 30 участниц акции протеста

Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС.

Всего на площади Свободы в белорусской столице собралось около 200 участниц оппозиционной акции. На призывы представителей правопорядка разойтись митингующие не отреагировали.

СМИ: В Минске тысячи женщин участвуют в акции солидарности

Милиция задержала порядка трех десятков участниц демонстрации. Женщин посадили в автозаки и увезли с площади Свободы. Большая часть демонстранток покинула площадь, но затем вернулась другая колонна с бело-красно-белыми флагами белорусской оппозиции. Женщины гремят сковородками, кричат антиправительственные лозунги.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин

«Еще одна катастрофа Лукашенко в том, что в протест влилось огромное количество женщин, молодых и среднего возраста. Женщины - это очень конформистский слой. Как их нужно было достать, чтобы они вышли на улицы?» - сказал Колташов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияЖенщиныАкции ПротестаМинск
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