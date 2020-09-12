В Минске задержали около 30 участниц акции протеста
Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС.
Всего на площади Свободы в белорусской столице собралось около 200 участниц оппозиционной акции. На призывы представителей правопорядка разойтись митингующие не отреагировали.
Милиция задержала порядка трех десятков участниц демонстрации. Женщин посадили в автозаки и увезли с площади Свободы. Большая часть демонстранток покинула площадь, но затем вернулась другая колонна с бело-красно-белыми флагами белорусской оппозиции. Женщины гремят сковородками, кричат антиправительственные лозунги.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин
«Еще одна катастрофа Лукашенко в том, что в протест влилось огромное количество женщин, молодых и среднего возраста. Женщины - это очень конформистский слой. Как их нужно было достать, чтобы они вышли на улицы?» - сказал Колташов.
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