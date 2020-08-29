СМИ: В Минске тысячи женщин участвуют в акции солидарности

Участницы акции вышли на улицы Минска с плакатами: «Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом» и «Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры». Женщины изменили направление движения после того, как дорогу им преградили представители сил правопорядка. Участницы акции направились на площадь Якуба Коласа.

Отмечается, что в числе участниц — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.

Сообщается, что площадь Независимости перекрыта, к ней стянута спецтехника, отмечает Onliner. Также частично перекрыт проспект Независимости. Из-за проведения протестных акций Минский метрополитен временно закрыл станции «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская» и «Октябрьская» для входа и выхода.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин

«Еще одна катастрофа Лукашенко в том, что в протест влилось огромное количество женщин, молодых и среднего возраста. Женщины - это очень конформистский слой. Как их нужно было достать, чтобы они вышли на улицы?» - сказал Колташов.

