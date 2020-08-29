СМИ: В Минске тысячи женщин участвуют в акции солидарности
Около пяти тысяч женщин приняли участие в акции солидарности в центре Минска, сообщает РБК со ссылкой на «Нашу ниву». Белоруски под лозунги «Я гуляю» выстроились в «цепь солидарности» вместе с пострадавшими от действий силовиков и двинулись вдоль проспекта Независимости к Октябрьской площади.
Участницы акции вышли на улицы Минска с плакатами: «Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом» и «Место женщины у плиты, могильной плиты диктатуры». Женщины изменили направление движения после того, как дорогу им преградили представители сил правопорядка. Участницы акции направились на площадь Якуба Коласа.
Отмечается, что в числе участниц — член координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова.
Сообщается, что площадь Независимости перекрыта, к ней стянута спецтехника, отмечает Onliner. Также частично перекрыт проспект Независимости. Из-за проведения протестных акций Минский метрополитен временно закрыл станции «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская» и «Октябрьская» для входа и выхода.
Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов на пресс-конференции НСН «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?» назвал катастрофической ошибкой Лукашенко протест женщин
«Еще одна катастрофа Лукашенко в том, что в протест влилось огромное количество женщин, молодых и среднего возраста. Женщины - это очень конформистский слой. Как их нужно было достать, чтобы они вышли на улицы?» - сказал Колташов.
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