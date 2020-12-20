В Минске задержали около 100 участников акции протеста
Около ста человек задержали белорусские силовики во время воскресной акции протеста в Минске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал ГУВД Мингорисполкома.
«Наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)», - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье, 12 декабря, стало известно, что правоохранители стягивали в центр Минска спецтехнику перед акцией протеста.
По воскресеньям в Белоруссии сторонники оппозиции проводят наиболее массовые акции протеста. В последнее время вместо крупномасштабных шествий проходят многочисленные дворовые акции. Несмотря на это их участникам не удается избежать задержаний – силовики дежурят в центре Минска и всех районах белорусской столицы, а также других городах страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru