В Минске стягивают спецтехнику к центру столицы из-за акции протеста

Машины с колючей проволокой и автобусы с силовиками замечены около площади Государственного флага поблизости с Дворцом независимости, а также на ближайшей к нему улице Саперов.

Сообщается, что силовики дежурят возле стелы на проспекте Победителей и в сквере Дзержинского около КГБ.

Известно, что площадь Независимости и Октябрьскую площадь огораживать не стали, дополняет Газета.ru.

Ранее оппозиционные Telegram-каналы анонсировали воскресный «Марш народного трибунала» и призвали участников провести его во дворах домов.

По воскресеньям в Белоруссии сторонники оппозиции проводят наиболее массовые акции протеста. В последнее время вместо крупномасштабных шествий проходят многочисленные дворовые акции. Несмотря на это их участникам не удается избежать задержаний – силовики дежурят в центре Минска и всех районах белорусской столицы, а также других городах страны.

