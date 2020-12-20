В Минске стягивают спецтехнику к центру столицы из-за акции протеста
К центру белорусской столицы стягивают спецтехнику из-за воскресной акции протеста, сообщает «Интерфакс».
Машины с колючей проволокой и автобусы с силовиками замечены около площади Государственного флага поблизости с Дворцом независимости, а также на ближайшей к нему улице Саперов.
Сообщается, что силовики дежурят возле стелы на проспекте Победителей и в сквере Дзержинского около КГБ.
Известно, что площадь Независимости и Октябрьскую площадь огораживать не стали, дополняет Газета.ru.
Ранее оппозиционные Telegram-каналы анонсировали воскресный «Марш народного трибунала» и призвали участников провести его во дворах домов.
По воскресеньям в Белоруссии сторонники оппозиции проводят наиболее массовые акции протеста. В последнее время вместо крупномасштабных шествий проходят многочисленные дворовые акции. Несмотря на это их участникам не удается избежать задержаний – силовики дежурят в центре Минска и всех районах белорусской столицы, а также других городах страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru