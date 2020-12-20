В Белоруссии задержали раскрывавшего данные силовиков администратора Telegram-канала
Белорусские правоохранители задержали Telegram-канала «Каратели Молодечно». 18-летний молодой человек публиковал личные данные силовиков, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.
Его ситуацию также усугубляют призывы к белорусам участвовать в протестных акциях на территории Минской области, пояснила Чемоданова.
Она отмечает, что молодой человек «призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта».
Известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за клевету, сообщает Газета.ru.
По воскресеньям в Белоруссии сторонники оппозиции проводят наиболее массовые акции протеста. В последнее время вместо крупномасштабных шествий проходят многочисленные дворовые акции. Несмотря на это их участникам не удается избежать задержаний – силовики дежурят в центре Минска и всех районах белорусской столицы, а также других городах страны
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