В Белоруссии задержали раскрывавшего данные силовиков администратора Telegram-канала

Его ситуацию также усугубляют призывы к белорусам участвовать в протестных акциях на территории Минской области, пояснила Чемоданова.

Она отмечает, что молодой человек «призывал к погромам и обучал способам их совершения, делился с участниками ссылками на инструкции по перекрытию железнодорожного транспорта».

Известно, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за клевету, сообщает Газета.ru.

По воскресеньям в Белоруссии сторонники оппозиции проводят наиболее массовые акции протеста. В последнее время вместо крупномасштабных шествий проходят многочисленные дворовые акции. Несмотря на это их участникам не удается избежать задержаний – силовики дежурят в центре Минска и всех районах белорусской столицы, а также других городах страны