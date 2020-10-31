В Минске провалился марш оппозиции из-за неявки сторонников

Через полчаса после начала шествия на площади Независимости собрались около 30 человек, включая журналистов, которые освещают мероприятие, и силовиков.

Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.

«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.

