В Минске провалился марш оппозиции из-за неявки сторонников
В Минске марш оппозиции, который планировалось провести в субботу, практически не собрал участников, сообщает РИА Новости.
Через полчаса после начала шествия на площади Независимости собрались около 30 человек, включая журналистов, которые освещают мероприятие, и силовиков.
Ранее политолог, эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН спрогнозировал возможное развитие событий в Белоруссии на фоне введения жестких мер президентом страны Александром Лукашенко против оппозиции.
«Протестующие тоже ужесточают риторику, но никаких действий не предпринимают. Однако в белорусском обществе уже открыто обсуждают возможность гражданской войны, особенно, после заявления Лукашенко о готовности вооружать «народные» дружины», - отметил политолог.
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